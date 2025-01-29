تشكيل برشلونة لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أعلن برشلونة عن تشكيلته لمواجهة أتالانتا بعد قليل على ملعب مونتجويك وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 

وحسم برشلونة تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة. 

ويمكن للبرسا إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة.إذا حقق الفوز على أتالانتا بشرط أن يخسر ليفربول أمام آيندهوفن.

بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة وقد ضمن على الأقل المشاركة في مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الستة عشر.

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من المقرر أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

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