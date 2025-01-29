عاجل.. الفجر الرياضي ينفرد بكواليس إعلان الأهلي عن صفقة بن شرقي "شاهد"

الفجر الرياضي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثًا للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أشرف بن شرقي خضع لجلسة تصوير على مركب في نهر النيل أمام واجهة نادي الزمالك.

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وأضاف، أنه من المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات قليلة من الآن، موضحًا أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم الإعلان الرسمي للتعاقد مع اللاعب في السادسة مساء اليوم.

وحسم النادي الأهلي، تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي قادمًا من الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات ونصف قادمة.

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