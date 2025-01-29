شخصان يقتلان شاب بـ "مفك" بسبب قطع غيار مضروبة بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب إثر قيام صاحب محل قطع غيار وشقيقه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مفك" مما أودى بحياته، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإصابة شاب بإصابات خطيرة بالجمجمة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعي "محمد.ص.ر"، سائق، يبلغ من العمر 29عاما مقيم بقرية أبو الغيط دائرة المركز، وبين المتهمين وهم "أحمد.ش" صاحب محل قطع غيار وشقيقه "رمضان.ش" تطورت بينهما لمشاجرة بالأيدي بسبب قيام المتهمين ببيع قطار غيار مضروبة للمجني عليه بقيمة "2000 جنيه" للمجني عليه.

ودلت التحريات قيام المتهمين بضرب المجني عليه بسلاح أبيض "مفك" مما أدي إلي إصابته بقطع في غشاء المخ وكسر في الجمجمة، وجرى نقل المصاب إلي مستشفي معهد ناصر في حالة خطيرة لتلقي العلاج، وتم حجزه داخل المستشفي 18 يوم، وعدم استجابته للعلاج، توفي متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد العزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم الرئيسي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبسؤال أهلية المتوفي أمام النيابة العامة أضافوا متهم ثاني وهو شقيق المتهم الأول واستصدرت النيابة العامة إذن بضبطه وإحضاره أمام جهات التحقيق، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

الإدارة العامة لمباحث القليوبية القناطر الخيرية قطاع أمن القليوبية مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية منطقة أبو الغيط

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