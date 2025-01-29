"شرك بالله".. خبيرة الطاقة وفاء حامد تحذر من قراءة الفنجان قبل رمضان

تُعد قراءة الفنجان واحدة من العادات التي ارتبطت بالتراث الشعبي في العديد من الثقافات، حيث يلجأ البعض إليها بدافع الفضول أو البحث عن إجابات خفية تتعلق بالمستقبل والمصير، إلا أن هذا التقليد، الذي يبدو بريئًا للبعض، بات يشكل هوسًا لدى آخرين، إلى درجة الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات حياتية مهمة أو تفسير الأحداث اليومية.

في هذا السياق، حذّرت الباحثة في علوم الطاقات والمشهد الفلكي، وفاء حامد، من خطورة قراءة فنجان القهوة وخاصتةً قبل شهر رمضان بثلاث أشهر، مشيرةً إلى أن أصحاب النفوس السوء قد يستغلون رسمات الفنجان في تجديد الأسحار.

وقالت وفاء خلال ظهورها في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه االفنان إدوارد والأعلامية نانسي مجدي عبر قناة "ألفا اليوم": "مينفعش نشرب القهوة في فنجان الفترة دي، لأن رسومات قاع الفنجان بتشكل خطر حقيقي".

خبيرة الطاقة وفاء حامد

وأوضحت أن بعض الرسومات التي تظهر في قاع الفنجان قد تُستخدم في أعمال روحانية أو سحرية، مُضيفة: "ممكن أي حد يتعمله سحر من خلال فنجان القهوة، وده مرتبط بطاقة القرين اللي ممكن تتأثر بالرسومات الموجودة في الفنجان".

كما أكدت أن قراءة الفنجان تُعد شكلًا من أشكال الشرك بالله، قائلة: "أي حد بيقرا الفنجان لازم يبقى مخاوي أو بيعتمد على استخدام القرين، الشخص اللي بيقراه بيشرك بربنا، حتى لو كان الأمر عن طريق تطبيقات قراءة الفنجان، وبمجرد قلب الفنجان، أنت بتقلب حياتك للنكد".

وتابعت: " لو بتتعامل مع برامج قراءة الفنجان كنوع من الهزار، فأنت بتضر نفسك، أنت بتدي شخص مجهول معلومات عن حياتك، ومن ورا شاشة! غير أنك بمجرد قلب الفنجان، بتحرك شاكرات جسمك بطريقة سلبية، وده كله شرك بالله".

واختتمت وفاء حديثها بتقديم نصيحة لمحبي قراءة الفنجان قائلة: "اشربوا القهوة في كوب بدلًا من فنجان، وبعد الانتهاء، ضعوا ماء في القاع لتجنب ظهور الرسومات، لأن بعض الرسومات في الفنجان قد تعكس حياتك بالكامل، ويمكن أن يستخدمها شخص ما في أعمال السحر".