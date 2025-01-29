633.5 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2024

السعودية
تداول السعودية -
تداول السعودية - أرشيفية

نشرت تداول السعودية تقرير سوق أدوات الدين للربع الرابع 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 633.5 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالربع الذي سبقه.

وأضافت أن إجمالي القيمة المتداولة خلال الربع الرابع 2024، بلغت نحو 3.31 مليار ريال، مقارنة مع 9.34 مليار ريال للربع الذي سبقه، أي بانخفاض نسبته 65%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 10273 صفقة، مقارنة مع 11104 صفقات تم تنفيذها خلال الربع الثالث 2024.

كما بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة 61 إصدارًا، مقارنة مع 62 إصدارًا بنهاية الربع الثالث 2024.

وانخفض حجم الصكوك والسندات المدرجة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 17.6% في الربع الثالث 2024 إلى 15.6% في الربع الرابع 2024.

ومثلت قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة بنهاية الفترة نحو 97.4% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات، لتبلغ نحو 617 مليار ريال.

بينما شكلت صكوك وسندات الشركات المدرجة 2.6% ما يعادل 16.5 مليار ريال.

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