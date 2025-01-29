مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء أثناء تركيبها "لمبة" بكفر شكر

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء تركيب "لمبة" داخل منزلها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ولفظت أنفاسها بالمستشفى وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مرسي مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بمصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه أثناء قيام ربة المنزل "عبير م ع" 48 سنة، مقيمة بمدينة كفر شكر بتركيب لمبة كهربائية داخل منزلها مما تسبب في صعقها بالكهرباء، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى كفر شكر أثناء محاولات إسعافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.