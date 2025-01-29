نجم مانشستر سيتي يتجه للرحيل بسبب مرموش

الفجر الرياضي
مرموش
مرموش

أشارت تقارير أخيرة لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى تحركات من نادي برشلونة الإسباني، للتوقيع مع نجم مانشستر سيتي جيريمي دوكو.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البلجيكي أصبح هدفا للنادي الكتالوني، ويدرس الفريق التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وقال التقرير إن دوكو بدوره يبحث عن الرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب شعوره المتزايد بقلة التقدير من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

txt

نجم برشلونة السابق يرد على تورطه في تجارة الأعضاء

txt

حريق يفسد حفل تقديم مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

وتعزز هذا الشعور بعد توقيع مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش، الذي يستطيع اللعب في مركز الجناح أيضا.

وأنفق غوارديولا 75 مليون يورو للتوقيع مع مرموش، وأدخله في التشكيلة الأساسية أمام تشلسي في مباراة الدوري.

وكذلك بدأ المدرب الإسباني بتفضيل الجناح البرازيلي سافينيو، على دوكو، في الآونة الأخيرة.

المصري عمر مرموش برشلونة الاسباني بيب غوارديولا

مواد متعلقة

عاجل.. الفجر الرياضي ينفرد بكواليس إعلان الأهلي عن صفقة بن شرقي "شاهد"

موقف ريال مدريد النهائي من ضم كيميتش

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت⚽🔥(مجاااااني) دوري ابطال اوروبا حصريآ بث مباشر |ليفربول×ايندهوفن| الآن دون توقف

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

كورة لايف بث مباشر|ليفربول ضد ايندهوفن|دوري الأبطال⚽🔥 مجاااااني دون توقف (شاااااهد)

كورة لايف بث مباشر|برشلونه ضد أتلانتا| الآن دوري الأبطال⚽🔥مجاااااني دون تقطيع(شاااهد)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

كورة لايف (شااااااهد) بث مباشر|ريال مدريد ضد بريست|دوري الأبطال الآن⚽🔥مجاااااني دون توقف