عاجل.. شوبير يكشف موعد إعلان تعاقد الأهلي مع بن شرقي

الفجر الرياضي
أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موعد إعلان تعاقد الأهلي مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي.

شوبير: صفقة الأهلي الجديدة ستُعلن الخميس

قال شوبير في برنامجه عبر قناة الأهلي: "بالتأكيد الجميع ينتظر (TIC TAC) التي أعلنت عنها اليوم الأربعاء، سننتظر للغد الخميس حتى نستمتع بأمر (من اللي نفسكوا فيه)".

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عاجل.. الفجر الرياضي ينفرد بكواليس إعلان الأهلي عن صفقة بن شرقي "شاهد"

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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز

وتنتظر جماهير الأهلي، الإعلان الرسمي عن صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي الذي فسخ عقده مع الريان القطري.

وحسم النادي الأهلي، تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي ليكون أحدث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي اشرف بن شرقي

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