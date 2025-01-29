حادث سير مروع يودي بحياة شخص مجهول الهوية في الفيوم

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بوابة الفجر

شهد طريق قرية أباظة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية أثناء محاولته عبور الطريق، حيث صدمته سيارة مسرعة قبل أن تلوذ بالفرار، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة مركز يوسف الصديق، يُفيد بوقوع حادث سير بدائرة المركز، حيث صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق، نتيجة السرعة الزائدة لقائد المركبة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الضحية في الحال، ولم يتمكن رجال الأمن من تحديد هويته حتى الآن، كما لم يتم التعرف على السيارة المتسببة في الحادث.

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إجراءات التحقيق
تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية المتوفي والتعرف على السيارة المتسببة.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة التصريح بتسليم الجثمان لذويه حال التعرف عليه، وذلك لدفنه في مقابر الأسرة.

وتُهيب الأجهزة الأمنية بالمواطنين توخي الحذر أثناء عبور الطرق السريعة، والالتزام بقواعد المرور للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.

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