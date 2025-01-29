6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (التفاصيل)

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة إعانة بعض الفئات التي ليس لديها راتب ثابت من أصحاب مهن الحرفيين والمزارعين وغيرهم ممن يفتقرون إلى التأمينات الاجتماعية أو دخل ثابت مما يعزز الحماية الاجتماعية لهم، توفر الوزارة إمكانية التسجيل بسهولة عبر موقعها الإلكتروني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بآلية دقيقة وعادلة.





رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

للاستفادة من المنحة يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، تضمن هذه الخطوات تسجيل بيانات دقيقة ومحدثة للمتقدمين بما يسهل عملية التحقق وضمان أهلية المتقدم للحصول على الدعم، يتم تنفيذ هذه الخطوات بسهولة من خلال اتباع التعليمات المرفقة على الموقع لضمان تسجيل ناجح ودقيق، فيما يلي الخطوات بالتفصيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل من هنا.

اختيار خدمة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من بين الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية.

رفع نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.

الضغط على أيقونة “التالي” لمراجعة البيانات.

تأكيد التسجيل من خلال النقر على أيقونة “التسجيل”.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، يجب على المتقدمين التحقق من استيفاء هذه الشروط قبل البدء في عملية التسجيل، النقاط التالية توضح أهم الشروط المطلوبة:

أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

يحمل الجنسية المصرية فقط.

أن تكون الحرفة المدونة في البطاقة سارية وواضحة.

التسجيل في مديرية القوى العاملة التابع لها المتقدم.

عدم امتلاك المتقدم سجلًا تجاريًا.

تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تم تخصيص هذه المنحة لدعم فئات معينة تعاني من عدم وجود دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية، تشمل هذه الفئات العديد من الأعمال اليومية التي لا تتمتع بحماية مالية، الفئات المستحقة تتمثل في:

الحرفيون الذين يعملون في مجالات مثل النجارة والحدادة.



عمال البناء والمزارعون.



صيادو الأسماك.



الأفراد الذين لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة أو تأمينات اجتماعية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تُصرف المنحة في المواعيد التالية:

منحة عيد الميلاد المجيد : يناير

: يناير منحة رمضان 2025 : قبل بداية شهر رمضان بأسبوع

: قبل بداية شهر رمضان بأسبوع منحة عيد الفطر 2025 : خلال الأسبوع الأخير من رمضان

: خلال الأسبوع الأخير من رمضان منحة عيد الأضحى 2025 : مطلع شهر ذي الحجة

: مطلع شهر ذي الحجة منحة عيد العمال 2025 : أول مايو

: أول مايو منحة المولد النبوي الشريف 2025: مطلع ربيع الأول

تستمر المنحة في الصرف لمدة شهر من تاريخ بدء التوزيع.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لتتمكن من الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: