ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

أدّى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله الجامع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خالد الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير تركي بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله، الأمير سعود بن محمد بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعد، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن الحسن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقه نجران، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، والأمير عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالإله بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن محمد.

وقد ووري جثمان الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الثرى في مقبرة العود بالرياض.