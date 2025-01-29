عراقجي يبحث البرنامج النووي الإيراني مع غروسي والوزير البريطاني

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث البرنامج النووي الإيراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الأربعاء، أن عراقجي وغروسي تبادلا الآراء حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية.

وأضاف البيان أن عراقجي "مع تأكيده لرغبة إيران في مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، شدد على ضرورة تجنب التسييس وطرح مواقف غير بناءة".

ودعا عراقجي مدير الوكالة الدولية "لعدم الخضوع للمطالب غير المبررة والضغوطات من جانب بعض الدول".

بدوره، أكد غروسي عزم الوكالة على "التعاون الجدي" مع إيران، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية ستجري مشاورات مع كافة الأطراف "لتهيئة الأجواء المناسبة لحل القضايا القائمة"، حسب البيان.

وفي اليوم ذاته أجرى عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والملف النووي والتطورات في المنطقة

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