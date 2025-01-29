رزاق سيسيه: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية.. ولا أتمنى مواجهته بالبطولة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث رزاق سيسيه لاعب فريق أسيك ميموزا الايفواري، عن تألق فريقه في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم وتأهل للدور المقبل.

وقال رزاق سيسيه في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لدينا أهداف كبيرة في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم ونأمل في الذهاب بعيدا ولدينا كلاعبين تطلعات واحلام كبيرة في النسخة الجارية وهي تحقيق اللقب".

وأضاف: "من الطبيعي ان الفرق الثلاثة التي قد نواجه أحد منها قوية بعد وصولها لهذا الدور من المسابقة، ولكن الزمالك هو الأقوى بكل تأكيد في هذه البطولة، لذلك بالنسبة لي افضل مواجهة سيمبا أو نهضة بركان".

واختتم حديثه قائلًا: "ستكون فرصة رائعة إن واجهنا الزمالك على الرغم من صعوبة المواجهة ولكن الزمالك اعتبره بيتي وعائلتي الكبيرة وسيكون الامر مريحا لي وسأستعيد الكثير من الذكريات الرائعة وبالطبع الأفضل هو من سينتصر ان حدثت المواجهة".

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