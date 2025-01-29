تعليم الفيوم يتألق بعروض التربية المسرحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، حيث قدمت عروضًا مسرحية متميزة نالت إعجاب الحضور، وذلك في إطار تعزيز دور الأنشطة الثقافية والفنية بالمدارس.

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبإشراف الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة، مدير إدارة الأنشطة.

عروض فنية متميزة تضيء مسرح المعرض

شهد المسرح المخصص داخل المعرض يومًا حافلًا بالعروض الإبداعية التي قدمها طلاب وطالبات الفيوم، حيث تضمنت الفعاليات:

استعراض "فتافيت السكر"

أداء طالبات مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة بإدارة غرب الفيوم.

ألحان الراحل أحمد جلال البشيهي، توزيع الأستاذ إيهاب حمدي محمد، تدريب الأستاذة هبة أحمد محمد، وإشراف الأستاذ محمود أبو سيف.

أوبريت "سجل حلمك لبكره"

قدمه طلاب مدرسة كمال بركات الرسمية لغات بإدارة سنورس.

كلمات الشاعر أشرف أبوجليل، تدريب الأستاذة الشيماء سعد الدين، وإشراف الأستاذة لبنى عبدالعظيم إسماعيل.

مسرحية "كلام من دهب"

تأليف الأستاذ مجدي مرعي ، وإخراج الأستاذة رجاء محمود .

، وإخراج الأستاذة . بمشاركة طلاب مدارس جمال عبدالناصر الثانوية، والمحمدية الإعدادية بنات (غرب الفيوم)، وعثمان بن عفان الابتدائية، والمسلة الإعدادية بنات (شرق الفيوم).

تحت إشراف الموجه العام نجلاء أحمد جلال البشيهي، وموجهي الإدارات المختلفة.

إشادة واسعة بالأداء الفني الراقي

حازت العروض المسرحية على إعجاب الحاضرين، الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه الطلاب، ما يعكس جهود وزارة التربية والتعليم في رعاية المواهب الفنية وتنمية الإبداع لدى الطلاب.

وأكد مسؤولو التعليم أن هذه الفعاليات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في المدارس، وتوفير منصات لعرض إبداعات الطلاب، مما يساهم في تنمية الوعي الفني لديهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع الثقافي.