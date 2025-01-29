حقيقة طلب الأهلي ضم لاعب بتروجت في يناير

الفجر الرياضي
الأهلي وبتروجت
الأهلي وبتروجت

 قال الإعلامي خالد الغندور، ن الأسبوع الماضي انفردنا باتفاق الأهلي مع رشاد متولي قائد فريق بتروجيت على انضمام اللاعب للقلعة الحمراء بنهاية الموسم مع نهاية عقده.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "خلال الساعات الماضية انتشرت اخبار عن طلب الأهلي ضم اللاعب في يناير الجاري، وحسب ما علمنا من مصادرنا أن الأهلي لم يرسل عرض رسمي لضم اللاعب من بتروجيت حتى هذه اللحظة".

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وأكمل: "هناك اتجاه داخل الأهلي لمخاطبة بتروجيت وشراء ما تبقى من عقد اللاعب واعارته لبتروجيت لنهاية الموسم خوفًا من بيع اللاعب في يناير الجاري لأي نادٍ".

واستطرد: "الأمر يتم دراسته ولكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الأن والأهلي حصل على توقيع اللاعب بالفعل".

رشاد متولي الأهلي

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