"إصابات بسيطة".. ليلى عز العرب تتعرض لحادث سير

تعرضت الفنانة ليلى عز العرب لحادث سير خلال الساعات الماضية، مما أثار قلق جمهورها ومحبيها.

وسارعت ليلى إلى طمأنة الجميع برسالة مقتضبة، أكدت فيها أنها بخير ولم تُصب سوى ببعض الكدمات الطفيفة، قائلة: "الحمد لله، مجرد إصابات بسيطة، وأشكر كل من سأل عني".

الحالة الصحية لـ ليلى عز العرب

ورغم الحادث، أكدت مصادر مقربة أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا، ولم تحتَج إلى أي تدخل طبي خطير، فيما انهالت عليها رسائل الدعم من زملائها في الوسط الفني وجمهورها، متمنين لها السلامة والشفاء العاجل.

ليلى عز العرب.. من عالم المال إلى سحر الفن

وُلدت الفنانة ليلى عز العرب في 15 مارس 1948، ونشأت في أسرة مصرية تعشق الثقافة والفنون، لكن مسيرتها المهنية بدأت بعيدًا عن التمثيل، حيث درست الاقتصاد وعملت لسنوات طويلة في المجال المصرفي، حتى وصلت إلى منصب رئيس قطاع بأحد البنوك الكبرى، ومع ذلك، لم تغب عنها شعلة الحلم الفني، فقررت بعد تقاعدها أن تلاحق شغفها القديم، وتنطلق في عالم التمثيل.

ورغم دخولها الوسط الفني في مرحلة متأخرة من العمر، أثبتت ليلى عز العرب أنها موهبة لا تخضع للزمن، حيث برزت بقدرتها الفريدة على تقديم شخصيات متنوعة، ما بين الأم الحنونة، والسيدة القوية، والمرأة خفيفة الظل.

تألقت في الدراما بأعمال مثل "حلاوة الدنيا"، "سابع جار"، و"ليالي أوجيني"، كما تركت بصمتها في السينما بأدوار مميزة في أفلام "إكس لارج"، "1000 مبروك"، و"المهرجان".

اليوم، تُعد ليلى عز العرب واحدة من الأسماء التي تضيف لمسة خاصة لأي عمل تشارك فيه، حيث تمتلك كاريزما فريدة تجعلها قريبة من قلوب المشاهدين، ما يرسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه المميزة في الدراما والسينما المصرية.