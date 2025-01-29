رزاق سيسيه: الدوري المصري الأقوى في إفريقيا.. والزمالك أصعب خصم واجهته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث رزاق سيسيه لاعب فريق أسيك ميموزا الايفواري، عن ذكرياته في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رزاق سيسيه في حواره مع برنامج ستاد المحور: "الدوري المصري هو افضل دوري في افريقيا على مستوى كل شيء اللاعبون والاندية والمستوى، نعم هو الاقوى في القارة، أمتلك ذكريات أكثر من رائعة في الدوري المصري، مررت بفترات جيدة وسيئة ولكن الدوري المصري اعطاني كل شيء، ومن افضل ذكرياتي الفوز على الاهلي بنتيجة ٤-٣ حينما كنت لاعبا في الاتحاد كانت مباراة هامة جدا لنا واسعد الفوز جماهير النادي ورئيسه".

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وأضاف: "اصعب فريق واجهته في مصر هو الزمالك بالطبع واتذكر مباراة صعبة للغاية ضده في ربع نهائي البطولة العربية خسرنا في الاسكندرية بهدف نظيف وفزنا في القاهرة بنفس النتيجة وتأهلنا بركلات الترجيح، كانت مواجهة مميزة لا انساها".

واختتم حديثه قائلًا: "رسالتي لجماهير الزمالك هي انني احبكم كثيرا واحترمكم وارى هذا متبادلا بيننا..جماهير الزمالك تعتبر عائلتي واشكرهم كثيرا على ما قدموه لي خلال فترة تواجدي مع النادي ودعمهم وتشجيعهم".

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