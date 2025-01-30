محمد إمام يتألق في أحدث ظهور له من باريس

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه صورًا له من باريس، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع صورة محمد إمام وتلقى العديد من رسائل الإعجاب والحب، والتي كان منها: "ايه الجمال ده، أقوى إمام على الساحة، منور، النمر"، وغيرها من التعليقات التي تبرز مدى حب الجمهور له.

محمد إمام يتألق في أحدث ظهور له من باريس

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال محمد إمام هو فيلم "اللعب مع العيال"، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة كل من: أسماء جلال، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبد العظيم، مصطفى السيسي، مع عدد من ضيوف الشرف مثل سليمان عيد، وأيضا شارك في فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.