الطقس غدا الخميس 30 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس 30 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 30 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا الخميس

وقالت "الأرصاد"، حسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة ولقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 11.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.