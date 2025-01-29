مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام كلوب بروج لفوز مثير في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي؛ في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره كلوب بروج، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب الاخير على عكس المتوقع.

وسجل اللاعب أونيديكا الهدف الأول لصالح فريق كلوب بروج، في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج بتقدم الاخير بهدف نظيف.

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ومع احداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب كوفاسيتش نجم فريق مانشستر سيتي هدف التعادل في الدقيقة 53.

ثم اضاف أوردونيز لاعب فريق كلوب بروج هدف ذاتي في مرمى فريقه، والهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي عند الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 77 من الشوط الثاني، أحرز اللاعب سافيو الهدف الثالث لصالح فريق مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية.

مانشستر سيتي

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