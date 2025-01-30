ظهرت الآن.. نتيجة أولى وثانية ثانوي بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني

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نتيجة الإعدادية
نتيجة الإعدادية

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تم اعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي للمدارس الحكومي والخاص.

وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط
https://www.gizaedu.net/


وكان قد إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبحضور سعيد عطية وكيل الوزارة نتيجة إمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب  85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ  أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والسيد سعيد عطية وكيل الوزارة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما يمكنك الإطلاع على النتيجة عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/

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