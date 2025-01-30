دوللي شاهين لـ "الفجر الفني": "رواية من هودو تحدي كبير.. ومبسوطة بنجاح روح زورن (حوار)

دوللي شاهين لـ"الفجر الفني": "رواية "هودو" تحدي كبير طلعت قده.. ومبسوطة بنجاح "روح زورن"



تُعد دوللي شاهين واحدة من النجمات اللاتي نجحن في الجمع بين الغناء والتمثيل، حيث بدأت مشوارها الفني كمطربة بأداء متميز وصوت فريد، ثم دخلت عالم التمثيل وأثبتت نفسها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، محققة نجاحًا كبيرًا بفضل موهبتها وحضورها القوي، وبجانب مسيرتها الفنية، فاجأت دوللي شاهين جمهورها بخطوة جديدة وغير متوقعة، حيث خاضت تجربة الكتابة لأول مرة في أدب الرعب، من خلال مشاركتها في تأليف رواية “هودو”، والتي تعد أول أعمالها الأدبية، وذلك بالتعاون مع الكاتب محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف، كما تُعد هذه الرواية تجربة فريدة تجمع بين التشويق والغموض، ما يعكس جانبًا جديدًا من إبداعاتها الفنية.

حيث التقى الفجر الفني بالفنانة والكاتبة دوللي شاهين، وجاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في حفل توقيع كتابها الأول "هودو"، وتحدثت إلينا عن كيف جاءت لها فكرة الدخول إلى عالم الكتابة وخاصة أدب الرعب، وعن الصعوبات التي واجهتها، وعن الفنانين التي تود وتتمنى التعاون معهم، وحدثتنا عن ردود الأفعال الأخيرة على أغنيتها "روح زورن".



وإليكم نص الحوار:

كيف جاءت فكرة الدخول إلى عالم الكتابة، وخاصةً في مجال أدب الرعب؟

هذه ليست أول تجربة لي في الكتابة وكانت "هودو" مسلسل فكرة المخرج مؤمن يوسف كتبت القصة وأستاذ محمد المخزنجي الكاتب الكبير تشاركنا الكتابة سويًا، وعندما انتهينا من تصوير المسلسل تشاورنا في تحويل السيناريو إلى رواية.

بما أن "هودو" أول تجربة روائية، حدثينا عن مشاركتك مع الكاتب الكبير محمد المخرنجي؟

هي تجربة حلوة جدًا ومختلفة وفيها تحدي كبير وزي ما يكون اتحطيت أمام امتحان وافتكر استاذ محمد يقول اني طلعت قده، ودخل أستاذ محمد المخزنجي ورد على دوللي قائلًا: "بصراحة نعم، وأنا ايضًا تم وضعي أمام السيناريو وأنهم كانوا أكثر خبرة مني فيه ولكني استفدت الكثير وكانت تجربة مختلفة بالنسبة لي أيضًا، وأجاب على سؤالنا بما تتميز رواية "هودو" عن كتاباته الآخرى؟

ورد قائلًا: هودو تنتمي إلى الرعب القوطي عكس كتاباتي أغلبها تنتمي إلى الرعب النفسي، وتعتمد على السحر وما شبه ذلك".

حدثينا عن الصعوبات التي واجهتك أثناء كتابة السيناريو؟

كان من الصعب ان أكون قادرة على عمل حياة لها ماضي ومستقبل وحاضر وتواريخ وفلاش باك، وتكوين الشخصيات وخاصة ان الرواية تحتوي على 3 أبطال بنات وأمامهم 3 أبطال رجال، وخبرة أستاذ محمد ساعدتني إني أحافظ على الشخصيات وتوالي أحداث حياتهم.

دوللي شاهين لـ "الفجر الفني": "رواية "هودو" تحدي كبير طلعت قده.. ومبسوطة بنجاح "روح زورن"

بما أن الرواية تصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما شعوركِ وأنتِ تشاركين في حدث ثقافي بهذا الحجم كمؤلفة وليس كمطربة أو ممثلة؟

فخورة للغاية وهذا يُعد بالنسبة لي شيء خاص وكبير جدًا.

الفنانة دوللي شاهين وابنتها نور ومراسلة الفجر فاطمة أسامة

إذا طُلب منك تلخيص "هودو" في كلمة واحدة لجذب القراء، فماذا تقولين؟

تناقل الأرواح، وابنتها نور لخصتها في كلمة "كوابيس".

هل يمكن أن نراك في المستقبل تكتبين في مجالات أدبية أخرى مثل الروايات الرومانسية أو الإجتماعية؟



مش أنا أو ي، ولكن أنا بحب الكوميدي بس هتلاقيني بروح للأفكار الغريبة وليس التقليدية.

حدثينا عن تجربتك ومشاركتك بأغنية "روح زورن" ورأيك في تفاعل الجمهور عليها؟



أنا بحب الأغنية دي من وأنا صغيرة وإني أغني الأغنية دي كان بالنسبالي شيئ كبير والأحلى ان الناس حبت الأغنية بصوتي فرحت جدًا بي ونجاح الأغنية كنت مبسوطة بي أو ي، وخاصة إني بغني الأغنية بعد حد عظيم زي فيروز فكانت تجربة مختلفة وممتعة.

من هم الفنانين الذين تحبين التعاون معهم في المستقبل سواء في الغناء أو التمثيل؟

كل الفنانين، الحلم كان عادل إمام ولكنه اعتزل ولكن بالأخص أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، هاني سلامة، هاني رمزي، محمد سعد وأحب تجمعني بيهم أعمال آخرى.

ماذا تحضري لنا الفترة القادمة؟

إن شاء الله بحضر أغنية جديدة هخلصها الأيام الجاية هتعجبكم.

نبذة عن رواية ”هودو" للمطربة اللبنانية دوللي شاهين

أهي بالفعل لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود بواسطة كتاب قديم نادر امتلكته؟ أم هو سحرٌ قديم من إرث هاروت وماروت لا يملك أسراره إلا القليل؟!

حوادث غريبة وغامضة توالت على العائلة ونسلها حتى طالت المقربين منهم.

أفعال شريرة وصراعات مليئة بالكراهية والحب بجميع أنواعه:

حب المال والنفوذ

القوة والسلطة

الجمال والخلود

أحجية مخيفة تتكشف وتتضح أوراقها شيئًا فشيئًا مع مرور السنوات وتعاقب الأجيال على العائلة الملعونة.

نراها ونكتشفها من خلال مرآة، بعين ووعي أبطالها.

لكن وبعد أن نسمع ونرى، هل سنؤمن حقا بأنها لعنة؟ أم هو اختيار!