عاجل - حالة الطقس المتوقعة حتى 4 فبراير 2025: أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية في الفترة من الخميس 30 يناير حتى الثلاثاء 4 فبراير 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والباردة ليلًا، مع ظهور شبورة مائية ونشاط للرياح في بعض المناطق.

طقس الخميس 30 يناير 2025

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا خلال النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مما يجعل الأجواء مناسبة للأنشطة اليومية في هذه المناطق. بينما يكون دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة نسبيًا مقارنة بالمناطق الشمالية.

أما خلال الليل، فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليصبح الطقس شديد البرودة في معظم الأنحاء، مما قد يزيد من الشعور بالبرودة، خاصة في المناطق المكشوفة. وتزداد البرودة بشكل واضح في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج في هذه الأوقات.

ومن المتوقع أيضًا أن تتشكل شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال ساعات الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة. لذلك، ينصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية، لتجنب أي حوادث محتملة بسبب ضعف الرؤية.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22° ، الصغرى 13° .

العظمى ، الصغرى . السواحل الشمالية: العظمى 20° ، الصغرى 10° .

العظمى ، الصغرى . شمال الصعيد: العظمى 23° ، الصغرى 9° .

العظمى ، الصغرى . جنوب الصعيد: العظمى 27°، الصغرى 12°.

التوقعات للأيام القادمة

الجمعة والسبت (31 يناير - 1 فبراير 2025)

استمرار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

على بعض الطرق الزراعية والسريعة. نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21° ، الصغرى 12° .

العظمى ، الصغرى . السواحل الشمالية: العظمى 19° ، الصغرى 11° .

العظمى ، الصغرى . شمال الصعيد: العظمى 22° ، الصغرى 9° .

العظمى ، الصغرى . جنوب الصعيد: العظمى 27°، الصغرى 11°.

الأحد والاثنين (2 - 3 فبراير 2025)

انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا.

استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21° ، الصغرى 11° .

العظمى ، الصغرى . السواحل الشمالية: العظمى 20° ، الصغرى 10° .

العظمى ، الصغرى . شمال الصعيد: العظمى 22° ، الصغرى 8° .

العظمى ، الصغرى . جنوب الصعيد: العظمى 27°، الصغرى 12°.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ينصح خبراء الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، حيث تؤدي الشبورة المائية الكثيفة إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. لذا، يُفضل القيادة ببطء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث، خاصة في المناطق التي تشهد تكاثفًا كبيرًا للشبورة.

كما يُنصح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، خاصة خلال الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما قد يزيد الشعور بالبرودة. أما في المناطق الجنوبية، فمن المتوقع نشاط الرياح في بعض الفترات، مما يستدعي الحذر، خاصة أثناء التواجد في الأماكن المكشوفة أو المرتفعة.