إصابة سائق بطلق ناري سبب خلافات المصاهرة بمركز دار السلام بسوهاج

استقبلت مستشفى دار السلام المركزى، المدعو "محمد" ومقيم دائرة دار السلام مصابا،بطلق نارى بالقدم اليسرى، سبب خلافات المصاهرة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، بوصول المدعو "محمد ا ا" سن 58 سائق إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابًا " طلق ناري بالقدم اليسري "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز دار السلام.

أفاد شقيقه المدعو "هلال ا ا" سن 52 سائق ومقيم بذات الناحية بإتهام زوج نجلة شقيقتهم المدعو "شحات ج م " سن 39 عامل ومقيم دائرة المركز، بالتعدي علي شقيقه المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلافات المصاهره، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.