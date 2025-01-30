تسمم سيدة اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال بمركز جهينة بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أستقبلت مستشفى جهينة المركز، المدعوة "شيماء" تبلغ من العمر 32 عاما ومقمية دائرة جهينة مصابة بحالة تسمم، اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينه يفيد بورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى، بوصول المدعوة " شيماء ا ي" سن 32 إلى مستشفي جهينة المركزي مصابه " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ]،ومقيمه بمركز جهينة.


أفادت شقيقتها المدعوة "تهاني" سن 42 ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد شقيقتها المذكورة بالمنزل تناولت " قرص لحفظ الغلال " مما أدي لحدوث إصابتها  لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

سوهاج محافظة سوهاج مركز جهينة اصابة سيدة مستشفى جهينة المركزي مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

حملات مكبرة..تحرير 351 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

نائب المحافظ يشارك تعليم سوهاج فى حفل لقاء العائلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة

مصرع اربعينى أسفل عجلات قطار (الاقصر/القاهره) بمركز المراغة بسوهاج

مصرع طفل 4 سنوات انحشر بين الحائط والمصعد في سوهاج

التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى لمحافظات جنوب الصعيد بسوهاج

تفاصيل لقاء محافظ سوهاج الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين

مياة سوهاج: 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات وشبكات مياه الشرب وصرف وصحى

وكيل تعليم سوهاج يتابع تنفيذ مشروع التعليم من أجل الغد

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يلا شوت⚽🔥(مجاااااني) دوري ابطال اوروبا حصريآ بث مباشر |ليفربول×ايندهوفن| الآن دون توقف

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

دوللي شاهين لـ "الفجر الفني": "رواية من هودو تحدي كبير.. ومبسوطة بنجاح روح زورن (حوار)