تسمم سيدة اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال بمركز جهينة بسوهاج

أستقبلت مستشفى جهينة المركز، المدعوة "شيماء" تبلغ من العمر 32 عاما ومقمية دائرة جهينة مصابة بحالة تسمم، اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينه يفيد بورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى، بوصول المدعوة " شيماء ا ي" سن 32 إلى مستشفي جهينة المركزي مصابه " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ]،ومقيمه بمركز جهينة.



أفادت شقيقتها المدعوة "تهاني" سن 42 ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد شقيقتها المذكورة بالمنزل تناولت " قرص لحفظ الغلال " مما أدي لحدوث إصابتها لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.