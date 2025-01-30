أول رد.. فادي الهاشم يغرد عبر إنستجرام حول شائعات انفصاله عن نانسي عجرم

أنتم أشخاص مستنيرة تفيض بالحب

بعد تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الفنانة نانسي عجرم، قرر فادي الهاشم، الزوج اللبناني، الرد على هذه الشائعات بشكل علني. عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، نشر رسالة طويلة وضح فيها موقفه من التعليقات المتداولة حول انفصالهما، مشيرًا إلى تأثير هذه الشائعات على حياته الشخصية.

موقف فادي الهاشم من التعليقات السلبية

في رسالته، عبّر فادي عن تقديره لعدد كبير من التعليقات التي تلقتها المنشورات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن 99.9% منها كانت إيجابية وداعمة. وأوضح أنه يدرك أن هذه التعليقات تأتي من أشخاص يتمتعون بالسلام الداخلي ويرون الخير في الآخرين، وهو ما ينعكس على حديثهم وأفعالهم.

في رسالته، عبّر فادي عن تقديره لعدد كبير من التعليقات التي تلقتها المنشورات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

إدانة للمعلقين السلبيين

كما أشار الهاشم إلى أن القلة القليلة من الأشخاص الذين ينتقدونه بقوة هم من يعيشون في "عالم من الخوف والظلام" مليء بالكراهية، مضيفًا أن هذه التعليقات تعكس كيف ينظر هؤلاء الأشخاص إلى العالم. وأكد أنه لا ينوي الرد على هؤلاء الأشخاص بل يسعى لإظهار التعاطف معهم.

نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وتستعد لطرح أغنيتها الجديدة

في الوقت نفسه، تجاهلت نانسي عجرم الشائعات المتعلقة بانفصالها وركزت على الترويج لأعمالها الفنية. فقد نشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" برومو أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، التي تستعد لطرحها في الأيام المقبلة.