إيقاعات الأنفوشي وأغاني الشباب تتألقان في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضمن البرنامج الفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 56، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرضين فنيين اليوم الأربعاء، وسط تفاعل كبير من جمهور المعرض.

ويقدم البرنامج الفني للهيئة في المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، وإدارة الفرق المركزية بإشراف هبة حنفي، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

فرقة الأنفوشي تلهب حماس الجمهور

وشهد مسرح بلازا 2، اليوم الأربعاء، عرضًا مميزًا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة مؤسسها ومدربها عزت بسيوني، حيث قدمت مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة بين العزف والغناء

بدأت العروض بفواصل إيقاعية رائعة على الطبلة، تلتها موسيقى على أغنية "أما براوة"، ثم قدمت الفقرة التالية إيقاعًا مصريًا على "الطلبة".

كما أمتعت الفرقة جمهورها بأداء أغنيتي حكيم "قوم أقف وانت بتكلمني" و"يا ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب".

تاريخ فرقة الأنفوشي ومشاركاتها البارزة

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الأنفوشي تأسست في 2022، وتم اعتمادها في 2023، وشاركت في العديد من الفعاليات الكبرى مثل معرض كتاب دمنهور ومهرجان الطبول، بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان فنزويلا بأمريكا الجنوبية.

فرقة قصور الثقافة تضيء مسرح بلازا 1

كما استمتع الجمهور بعرض فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب على مسرح بلازا 1، حيث قدمت الفرقة عرضًا مميزًا للأغنية الشبابية برؤية فنية جديدة بقيادة المايسترو وائل عوض.

ومن بين الأعمال التي تم تقديمها كانت أغنية "غني وقول بالغناء" من كلمات الشاعر فتحي الجندي وألحان وتوزيع وائل عوض، بمشاركة الفنانين سامح عيسى وفريدة. كما قدموا أغنية "على الربابة" من كلمات الشاعر محمد مناع، ألحان وتوزيع وائل عوض، وغناء مارينا ومحمد سمير.

مشاركات فرقة الشباب في الفعاليات الفنية

تأسست فرقة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات، وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات الكبرى في مختلف المحافظات، بما في ذلك حفلات أعياد السنة وحفلات مسرح السامر.

مشاركة واسعة لهيئة قصور الثقافة في معرض الكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، الدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، الموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب كتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرقام

يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.