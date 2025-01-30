زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفيات الشاملة والنساء والتوليد بحى غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

قام الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية صباح اليوم الخميس بزيارة مفاجئة  على مستشفيات أسيوط العام الشاملة ومستشفى النساء والتوليد والأطفال بحى غرب أسيوط لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما

وجاء ذلك بحضور الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط 

وحيث تفقد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية الأقسام الطبية المختلفة وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن عمل الأجهزة بكفاءة بالاستقبال، موجهًا بسرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم انتظارهم فترة طويلة وتحويلهم للأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، أو خروجهم تحسن وفقًا للتشخيص الطبي والحالة الصحية لكل مريض، كما وجه بتفعيل التسجيل الالكتروني على الحاسب الآلي للحالات المترددة على قسم الاستقبال والطوارئ، خلال الفترات الصباحية والمسائية، وتسجيل كافة بيانات الحالة به، كما تفقد صيدلية الاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وتوافر البدائل المتاحة لبعض أصناف الأدوية.

وكما تفقد الدكتور محمد جمال قسم الأشعة والحضانات، والعناية المركزة، وقاموا بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بالقسم، ومناظرة الملفات الطبية للمرضى بالعناية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها

 ووجه وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية الشكر والتقدير لكافة الاطقم الطبية والتمريض والفنيين المتواجدين بمقر العمل والأداء المتميز في التعامل مع المرضي والمترددين

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