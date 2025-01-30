أسعار كرتونة رمضان 2025 في الأسواق المصرية: أفضل العروض والتخفيضات

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يتزايد اهتمام الأسر المصرية بشراء كرتونة رمضان التي تحتوي على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، سواء لتلبية احتياجات المنزل أو للمساهمة في الأعمال الخيرية من خلال توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتتنافس المتاجر الكبرى مثل كارفور، العثيم، كازيون، خير زمان، وبيم في تقديم أفضل العروض والتخفيضات على كرتونة رمضان لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

فيما يلي قائمة بأسعار كرتونة رمضان 2025 في أبرز المتاجر المصرية، مع تفاصيل محتويات كل كرتونة لمساعدتك في اختيار الأنسب لك.

أسعار كرتونة رمضان 2025 في كارفور

يقدم كارفور هذا العام عدة خيارات بأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات:

كرتونة الخير – بسعر 169 جنيهًا

2 كيس مكرونة (300 جرام)

كيس أرز (900 جرام)

كيلو سكر

زيت خليط (600 مل)

علبة سمن (350 جرامًا)

كيس ملح (500 جرام)

كرتونة الكرم – بسعر 399 جنيهًا

3 كيس مكرونة (300 جرام)

كيس أرز (1 كجم)

زيت خليط (700 مل)

علبة سمن (350 جرامًا)

كيلو سكر

500 جرام ملح

علبة شاي (400 جرام)

5 عبوات صلصة طماطم

125 جرام جوز هند

كيس لوبيا (250 جرامًا)

2 كيس عدس أصفر (250 جرامًا)

أسعار كرتونة رمضان 2025 في أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم كرتونة رمضان بأسعار مناسبة للمستهلكين:

كرتونة الخير – بسعر 149 جنيهًا كيس أرز (900 جرام) كيلو سكر زيت خليط (650 جرامًا) ظرف صلصة (35 جرامًا) علبة شاي (400 جرام) كيس ملح (225 جرامًا) كيس مكرونة (300 جرام)



أسعار كرتونة رمضان 2025 في كازيون

يقدم كازيون عرضًا مميزًا على كرتونة رمضان:

كرتونة رمضان – بسعر 215 جنيهًا كيس أرز (900 جرام) 3 كيس مكرونة (350 جرامًا) زجاجة زيت خليط (600 مل) علبة سمن نباتي (350 جرامًا) علبة صلصة طماطم (280 جرامًا) كيس ملح (300 جرام) كيس سكر (1 كجم) علبة شاي ناعم (400 جرام) كيس نودلز (55 جرامًا)



أسعار كرتونة رمضان 2025 في خير زمان

توفر خير زمان خيارات متعددة لكرتونة رمضان، حيث تشمل:

شنطة خير زمان – بسعر 175 جنيهًا

كيلو أرز

كيلو سكر

كيس مكرونة (350 جرامًا)

2 كيس مكرونة خواتم (350 جرامًا)

علبة صلصة (280 جرامًا)

كيس ملح (400 جرام)

زجاجة زيت (600 مل)

كرتونة خير زمان – بسعر 260 جنيهًا

2 كيلو أرز

كيلو سكر

كيس مكرونة فرن (350 جرامًا)

كيس مكرونة خواتم (350 جرامًا)

علبة شاي أهل مصر (400 جرام)

زجاجة زيت (700 مل)

علبة سمن (350 مل)

كيس ملح (400 جرام)

علبة صلصة (280 جرامًا)

أسعار كرتونة رمضان 2025 في بيم مصر

تقدم بيم مصر خيارين مميزين لكرتونة رمضان بالإضافة إلى قسائم الشراء:

كرتونة الخير – بسعر 229 جنيهًا

كيلو أرز

كيلو سكر

زجاجة زيت خليط (650 مل)

كيلو مكرونة فرن

كيلو مكرونة خواتم

40 جرام شاي

كيس عدس أصفر (250 جرامًا)

كيس فول مدمس (250 جرامًا)

علبة صلصة طماطم (360 جرامًا)

كيس ملح (300 جرام)

قسائم الشراء – بأسعار 100 و200 و500 جنيه