تحطم طائرة مدنية بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في واشنطن: مصرع جميع الركاب وإغلاق مطار ريجان

أكدت وسائل إعلام أمريكية مصرع جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة المدنية التي اصطدمت بمروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب تقرير القاهرة الإخبارية، فقد كان على متن الطائرة 60 شخصًا قبل سقوطها في نهر بوتوماك عقب الاصطدام.

انتشال جثامين الضحايا وإغلاق المطار

ذكرت وكالة رويترز أنه تم انتشال جثامين 4 أشخاص من مياه النهر حتى الآن، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

وأكدت المصادر أن الاصطدام وقع بالقرب من مطار ريجان الدولي في واشنطن، مما دفع السلطات إلى إغلاق المطار وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار بالتيمور الدولي لضمان سلامة المسافرين.

ردود الأفعال والإجراءات الرسمية

تم إبلاغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالحادث، وأكدت التقارير أنه يراقب الوضع عن كثب وسط جهود مكثفة من فرق الطوارئ والإنقاذ.

كما لم تصدر حتى الآن تقارير رسمية توضح أسباب الاصطدام بين الطائرة المدنية والمروحية العسكرية، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف ملابسات الحادث.