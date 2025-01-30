ترامب يراقب تطورات حادث اصطدام الطائرة المدنية بالمروحية العسكرية في واشنطن

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أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع عن كثب تطورات حادث التصادم بين طائرة مدنية ومروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد ترامب في تصريح رسمي:

"تم إطلاعي بشكل كامل على حادث الطائرة المروع".

تفاصيل الحادث وتحقيقات السلطات

وقع الاصطدام بالقرب من مطار ريجان الدولي، مما أدى إلى سقوط الطائرة المدنية في نهر بوتوماك ومصرع جميع ركابها، الذين بلغ عددهم 60 شخصًا.

وذكرت رويترز أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، حيث تم انتشال جثامين 4 ضحايا حتى الآن، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لمعرفة أسباب الحادث.

إجراءات طارئة وإغلاق مطار ريجان

على خلفية الحادث، قامت السلطات الأمريكية بإغلاق مطار ريجان الدولي وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار بالتيمور الدولي كإجراء احترازي.

وتجري هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) وهيئة سلامة النقل الوطنية (NTSB) تحقيقات مكثفة للكشف ملابسات الاصطدام وأسبابه.

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ترامب يراقب تطورات حادث اصطدام الطائرة المدنية بالمروحية العسكرية في واشنطن

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