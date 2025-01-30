سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 30 يناير 2025: استقرار في البنوك المصرية

تبدأ البنوك المصرية يوم عمل جديد اليوم الخميس 30 يناير 2025، مع استمرار استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يتراوح بين 50.18 و50.28 جنيه في مختلف البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار اليوم:

50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع

2. سعر الدولار في بنك مصر

50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع

3. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع

4. سعر الدولار في المصرف المتحد

50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع

تحليل حركة سعر الدولار في السوق المصرية

يواصل سعر الدولار الاستقرار في البنوك المصرية، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق.

وتأتي هذه المستويات السعرية في ظل سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي ودعم قوة الجنيه المصري.