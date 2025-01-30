أعراض خمول الغدة الدرقية وأهم الأطعمة لتحفيز نشاطها

تلعب الغدة الدرقية دورًا حيويًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم الأساسية، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي، والتحكم في درجة حرارة الجسم، ودعم صحة القلب والعظام.

ويؤدي أي قصور في نشاط الغدة الدرقية إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب، وفقًا لما ذكره موقع Health Line الطبي.

أعراض خمول الغدة الدرقية

أوضحت الدكتورة رحاب خليل، استشارية الغدد الصماء، أن هناك عدة علامات تدل على قصور الغدة الدرقية، ومن أبرزها:

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب دون سبب واضح.

دون سبب واضح. زيادة الوزن غير المبررة رغم عدم تغيير النظام الغذائي.

رغم عدم تغيير النظام الغذائي. عدم القدرة على التركيز وضعف الذاكرة .

. الإمساك المزمن .

. آلام المفاصل والعضلات بشكل مستمر.

عند ملاحظة هذه الأعراض، يُنصح بزيارة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على العلاج المناسب.

أطعمة تعزز صحة الغدة الدرقية

أشارت استشارية الغدد الصماء إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الغدة الدرقية وتنشيطها، ومن أهم الأطعمة المفيدة:

1. منتجات الألبان

تُعد منتجات الألبان مثل الحليب، الجبن، والزبادي مصدرًا غنيًا بـ الزنك والسيلينيوم، وهما من المعادن الأساسية التي تساعد في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتحسين وظيفتها.

2. البيض

يُعتبر البيض من أفضل الأطعمة لتعزيز نشاط الغدة الدرقية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين واليود، وهما عنصران أساسيان لتحفيز إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

3. الخضراوات الورقية

تساهم الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي في تنشيط الغدة الدرقية، لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

4. البقوليات

تُعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفول من الأطعمة الغنية بـ الحديد والبروتين، مما يساعد في دعم وظائف الغدة الدرقية وتحفيز إنتاج الهرمونات.

5. المكسرات

تُعد المكسرات، وخاصة عين الجمل واللوز، من المصادر الغنية بالسيلينيوم، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتحسين أدائها.