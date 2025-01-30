حالة الطقس اليوم الخميس 30 يناير 2025: استقرار نهارًا وتحذيرات من الضباب صباحًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 30 يناير 2025، مُحذرة من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح.

وناشدت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، لضمان سلامة المارة والركاب.

درجات الحرارة وحالة الطقس نهارًا وليلًا

نهارًا : يكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد ، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

: يكون الطقس على ، بينما يكون على . ليلًا: يكون الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يُنصح بتجنب القيادة السريعة في الصباح، حيث تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

حالته: خفيف إلى معتدل.

خفيف إلى معتدل. ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.5 متر.

من 1 إلى 1.5 متر. اتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر:

حالته: خفيف إلى معتدل.

خفيف إلى معتدل. ارتفاع الموج: من 1 إلى 2 متر.

من 1 إلى 2 متر. اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 22° - الصغرى 13°

6 أكتوبر: العظمى 23° - الصغرى 12°

المنصورة: العظمى 22° - الصغرى 12°

الزقازيق: العظمى 22° - الصغرى 13°

طنطا: العظمى 21° - الصغرى 12°

محافظات السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 21° - الصغرى 11°

مطروح: العظمى 22° - الصغرى 10°

دمياط: العظمى 21° - الصغرى 13°

بورسعيد: العظمى 22° - الصغرى 15°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 23° - الصغرى 11°

السويس: العظمى 23° - الصغرى 12°

العريش: العظمى 21° - الصغرى 09°

رفح: العظمى 21° - الصغرى 08°

شرم الشيخ: العظمى 25° - الصغرى 17°

محافظات الصعيد

المنيا: العظمى 23° - الصغرى 09°

أسيوط: العظمى 24° - الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 25° - الصغرى 10°

الأقصر: العظمى 26° - الصغرى 12°

أسوان: العظمى 27° - الصغرى 13°

نصائح لمواجهة الطقس اليوم

✔ ارتداء ملابس دافئة صباحًا ومساءً بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

✔ توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

✔ تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة ليلًا لتفادي التعرض لنزلات البرد.