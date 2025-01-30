موعد مباراة الأهلي والعروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة



يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الأهلي والعروبة وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موقف الأهلي والعروبة في الدوري السعودي

احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين صعد العروبة إلى الدوري السعودي بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

تعادل العروبة مع التعاون سلبيا في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما اكتسح الأهلي نظيره الرياض بخماسية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل العروبة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والعروبة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعروبة يوم الخميس 30 يناير 2025 على ملعب نادي العروبة معقل العروبة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة عبر قناة SSC Sports 1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.