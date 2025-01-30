تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ستيوا بوخارست الروماني، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

ويستقبل ملعب الوطني معقل الفريق الروماني، مواجهة المان يونايتد وبوخارست، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل اليونايتد المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بوخارست في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل المان يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: بايندير.

▪︎خط الدفاع: مارتينيز - دي ليخت - يورو.

▪︎خط الوسط: دالوت - مزراوي - إريكسن - ديالو.

▪︎خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جارناتشو - هويلوند.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports HD1.