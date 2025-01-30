ترامب يعلق على حادث تحطم طائرة الركاب في واشنطن: "وضع سيء وكان يمكن منعه"

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات عبر منصته "تروث سوشيال" حول حادث تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية عسكرية بالقرب من مطار رونالد ريجان الدولي في واشنطن.

وأشار ترامب إلى أن الطائرة كانت على مسار هبوط طبيعي باتجاه المطار، بينما كانت المروحية العسكرية تتجه مباشرة نحوها لفترة طويلة، ما أثار تساؤلات حول سبب عدم تفادي الاصطدام.

ترامب: "لماذا لم تغير المروحية مسارها؟"

وتساءل الرئيس السابق في منشوره: "إنها ليلة صافية، وكانت أضواء الطائرة مشتعلة، فلماذا لم ترتفع المروحية أو تنزل أو تستدير؟"

وأضاف: "لماذا لم يوجه برج المراقبة الجوي المروحية لاتخاذ الإجراء المناسب بدلًا من مجرد سؤالها عمّا إذا كانت ترى الطائرة؟"

وختم تصريحه بقوله: "هذا وضع سيء، وكان يمكن منعه... ليس جيدًا!!!"

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية