موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025 على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نفطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل الرائد المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل لقاءين وخسارة 11 مواجهة.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر ضد الرائد اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.