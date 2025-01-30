بقيادة ماني ورونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرائد مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر ضد الرائد اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أنجيلو جابرييل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الرائد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.