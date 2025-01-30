قائمة الأسرى المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم الخميس 30 يناير 2025، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وياتي عدد الأسرى المفرج عنهم 110 معتقل مصنفة بين:

32 أسيرًا محكومًا بالمؤبد

48 أسيرًا بأحكام عالية

30 أسيرًا من الأطفال

مكان الاستقبال: منطقة الردانة في رام الله

التوقيت المتوقع: منتصف النهار

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

إسرائيل توافق على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 20 أسيرًا آخرين بأحكام متفاوتة، مقابل إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية أجام بيرجر.

كما ستفرج إسرائيل عن 30 قاصرًا فلسطينيًا وامرأة، مقابل إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، وفقًا لمصادر إعلامية.

أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم:

أربيل يهود (29 عامًا)

(29 عامًا) أجام بيرجر (19 عامًا)

(19 عامًا) جادي موزيس (80 عامًا)

وقالت حماس "سلمنا الوسطاء قائمة الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم اليوم".

ما وراء الاتفاق: أبعاد سياسية وإنسانية

يأتي تنفيذ هذه الدفعة في إطار جهود دولية لتهدئة التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس، حيث تشرف وساطة قطرية ومصرية على تنفيذ بنود الصفقة.