موعد مباراة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة.. موقف عبدالمنعم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد نيس الفرنسي والذي يشارك ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره وبودو جليمت النرويجي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

نيس يستعد لمواجهة قوية أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب أليانزا ريفيرا معقل النادي الفرنسي، مباراة نيس وبودو جليمت، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل بودو جليمت المركز العاشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز 35 برصيد نقطتين.

موعد مباراة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports XTRA3.

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