عاجل:- إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق حماس وإسرائيل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن الإفراج عن 110 معتقلين فلسطينيين، اليوم الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

تفاصيل الأسرى المفرج عنهم:

32 أسيرًا محكومًا بالمؤبد

48 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية

30 طفلًا معتقلًا

مكان الاستقبال: منطقة الردانة في رام الله

التوقيت المتوقع: منتصف النهار

تفاصيل الصفقة: إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل فلسطينيين

أكد مصدر من حماس أنه تم تسليم قائمة الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، وتشمل:

أربيل يهود (29 عامًا)

(29 عامًا) أجام بيرجر (19 عامًا)

(19 عامًا) جادي موزيس (80 عامًا)

مقابل إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية أجام بيرجر:

إفراج إسرائيل عن 30 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد

محكومًا بالمؤبد إطلاق سراح 20 أسيرًا آخرين محكومين بأحكام متفاوتة

مقابل إطلاق سراح أربيل يهود:

إسرائيل ستفرج عن 30 قاصرًا فلسطينيًا وامرأة من سجونها

أبعاد الصفقة وتأثيرها على الأوضاع السياسية

تأتي هذه الدفعة في إطار جهود الوساطة الدولية، وخاصة من قطر ومصر، لتهدئة التوتر بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تداعيات على المشهد السياسي، خاصة في ظل اعتراضات بعض الأوساط الإسرائيلية على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد.