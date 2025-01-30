رابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2025 الترم الأول برقم الجلوس والاسم

مع إعلان مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة عن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025، شهدت محركات البحث ارتفاعًا كبيرًا في عدد الاستفسارات من أولياء الأمور والطلاب حول رابط نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي من خلال عدة طرق رسمية، أبرزها:

بوابة التعليم الأساسي

للاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: eduserv.cairo.gov.eg

عبر الرابط التالي: eduserv.cairo.gov.eg إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

الخاص بالطالب. تحديد المرحلة الدراسية (الابتدائية) .

. اختيار الصف الدراسي (الرابع أو الخامس الابتدائي) .

. تحديد الفصل الدراسي (الفصل الأول) .

. الضغط على زر عرض النتيجة لظهور النتيجة مع التقديرات في جميع المواد.

المدارس

بعد الإعلان الرسمي عن النتيجة، يتم تعليق كشوف النتائج على لوحات الإعلانات داخل المدارس، مما يتيح للطلاب الاطلاع عليها بسهولة.

توزيع درجات المواد الدراسية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع الدرجات للصفين الرابع والخامس الابتدائي على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة

80 درجة اللغة الإنجليزية: 60 درجة

60 درجة الرياضيات: 60 درجة

60 درجة العلوم: 40 درجة

40 درجة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

40 درجة التربية الدينية: 40 درجة

40 درجة التربية الرياضية: 20 درجة

20 درجة التربية الفنية: 20 درجة

20 درجة التربية الموسيقية: 20 درجة

20 درجة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة

طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025