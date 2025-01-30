رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2025 الترم الأول: خطوات الاستعلام والمواعيد المتوقعة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

على الرغم من إعلان محافظة الجيزة عن ظهور النتيجة عبر الرابط الرسمي، إلا أن باقي مديريات التعليم لم تحدد بعد موعدًا رسميًا لإعلان النتائج في جميع المحافظات.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

حتى الآن، لم تعلن مديريات التربية والتعليم في معظم المحافظات عن موعد رسمي لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2025.

ومع ذلك، يتوقع أن تكون النتائج متاحة في القريب العاجل، كما هو الحال في محافظة الجيزة التي أعلنت نتائجها على الرابط الرسمي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر الوسائل التالية:

الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديريات التعليمية لكل محافظة على حدة.

المدارس

يمكن أيضًا للطلاب الحصول على نتيجة الترم الأول من خلال التوجه إلى المدرسة التابعة لهم، حيث يتم عرض النتائج في لوحة الإعلانات.