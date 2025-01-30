رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بالإسكندرية: موعد الإعلان والخطوات

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال الساعات المقبلة، وسط تزايد عمليات البحث عبر محرك جوجل من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

 بعد أن أعلنت المديرية عن الانتهاء من 95% من أعمال التصحيح، بات الإعلان الرسمي للنتيجة قريبًا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أكد المسؤولون في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن عمليات رصد الدرجات والتجميع قد بدأت بالفعل، وتم استكمال 95% من تصحيح أوراق الامتحانات.

 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات بعد مراجعة الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا من قبل محافظ الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025: نسب النجاح في المواد الدراسية

صرح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن النتائج الأولية للعينة العشوائية لدرجات المواد كانت مبشرة للغاية، حيث تجاوزت نسبة النجاح في معظم المواد 90%. 

وتوزعت نسب النجاح على النحو التالي:

  • اللغة العربية: 94%
  • اللغة الإنجليزية: 90%
  • الرياضيات: 88.5%
  • العلوم: 95%
  • الدراسات الاجتماعية: 89.3%

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

حدد وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات النهائية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي كالتالي:

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول: 140 درجة
  • المجموع الكلي للعام الدراسي: 280 درجة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
  2. اختيار الخدمات الإلكترونية.
  3. الضغط على نتائج الامتحانات.
  4. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  5. الضغط على عرض النتيجة.
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