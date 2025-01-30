"بتكلفة 24 مليون " محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة النور للمكفوفين بقرية بنى عديات بمنفلوط

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جانب من وضع حجر الأساس
جانب من وضع حجر الأساس

قام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس بوضع حجر أساس مدرسة النور للمكفوفين بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط بإجمالي تكلفة 24 مليون جنيه والذي تم تصميمها ويتم تنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع التنفيذي، والمهندس أحمد أشرف مهندس المشرف على المشروع، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وقدري حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

 

وقد استمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مدرسة النور للمكفوفين ببني عديات التي سوف تتكون من 5 طوابق والجاري إنشائها على مساحة تصل إلى 2275 متر مربع تقريبًا بعدد فصول 14 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة ومطبخ ومغسلة وصالة طعام ومكتبة ومعامل حاسب آلي ودورات مياة للبنين والبنات فضلًا عن دورين سكني (بنين وبنات) والتي تشمل عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة على أن يتم مراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة بعمل الممرات ودورات المياة الخاصة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان بالإضافة إلى خزانات المياة أعلى المباني وتوفير صناديق للحريق بكافة الأدوار طبقًا لتعليمات الحماية المدنية.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الأعمال ومراحل التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية وبالاشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة مضيفًا إنه من المقرر الإنتهاء من تلك الأعمال الإنشائية والتجهيزات للمدرسة في شهر نوفمبر القادم 2025 ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

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