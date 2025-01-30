"سويلم" يوجه بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بمنطقة وادى النقرة بأسوان



وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قطاع تطوير الري بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادةالعائد المادى للمزارعين.





جاء ذلك خلال إجتماعًا لوزير الري، لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى، والاستعداد للموسم الصيفي٢٠٢٥، وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها، ومتابعة حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.





وأوضح الدكتور هاني سويلم، أنه تم خلال الإجتماع؛ إستعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بينأجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالةالترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل).





ووجه الدكتور سويلم؛ مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطةالمطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكاوالكهرباء أيضًا بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.





كما وجه الوزير بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائى لمحطات الطوارئ المقرر تركيبهابمنطقة وادى النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثيرسلبًا على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلبًا على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.





وشدد وزير الري، على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فتراتالري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.