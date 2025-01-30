استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025

الاقتصاد
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الحديد

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025، في المصانع والأسواق، حيث حافظت على نفس مستوياتها التي سجلتها في يوم الأربعاء الماضي.

وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فقد شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا بلغ 200 جنيه، بينما استقر حديد عز عند آخر مستوى ارتفاع له.

أسعار الحديد في مصر اليوم

سجلت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 30 يناير 2025 الأرقام التالية:

  • حديد عز: 39،940 جنيهًا للطن.
  • حديد ستيل: 36،500 جنيهًا للطن.
  • حديد السويس: 36،000 جنيهًا للطن.
  • الحديد الاستثماري: 37،973 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي: 36،000 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت في مصر اليوم

كما سجل سعر طن الأسمنت اليوم 2،915 جنيهًا.

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