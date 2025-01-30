استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025، في المصانع والأسواق، حيث حافظت على نفس مستوياتها التي سجلتها في يوم الأربعاء الماضي.

وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فقد شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا بلغ 200 جنيه، بينما استقر حديد عز عند آخر مستوى ارتفاع له.

أسعار الحديد في مصر اليوم

سجلت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 30 يناير 2025 الأرقام التالية:

حديد عز : 39،940 جنيهًا للطن.

: 39،940 جنيهًا للطن. حديد ستيل : 36،500 جنيهًا للطن.

: 36،500 جنيهًا للطن. حديد السويس : 36،000 جنيهًا للطن.

: 36،000 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري : 37،973 جنيهًا للطن.

: 37،973 جنيهًا للطن. حديد بشاي: 36،000 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت في مصر اليوم

كما سجل سعر طن الأسمنت اليوم 2،915 جنيهًا.