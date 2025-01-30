الطقس اليوم في مصر: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهدوء في نهاية شهر طوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025، حيث يتوقع أن يرحل شهر طوبة في هدوء، على غير عادته، دون هطول أمطار. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مما يُنذر بنهاية الشهر في أجواء معتدلة.

الطقس نهارًا:

من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا:

سيكون الطقس شديد البرودة ليلًا، خاصة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.

حالة البحرين

البحر المتوسط : تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، مع ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية .

: تكون حالته ، مع ارتفاع الموج بين ، والرياح . البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق