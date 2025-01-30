أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025: ارتفاع طفيف في المعدن الأصفر

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 يناير 2025 استقرارًا بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر في محلات الصاغة خلال تعاملات يوم أمس. 

حيث سجل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، بالتزامن مع الزيادة العالمية في أسعار الذهب بالدولار.

أسعار الذهب اليوم:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ 4388 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: وصل إلى 3840 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 3291 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب عيار 21: بلغ 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

على الصعيد العالمي، وصل سعر الذهب اليوم إلى 2750 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب بالمصنعية

تتفاوت أسعار الذهب مع المصنعية وفقًا لنوع المحل والمنطقة. حيث تتراوح المصنعية بين 5% و10% من سعر الجرام، وتكون أعلى في المحلات الكبرى والمناطق الراقية، وأقل في المناطق الشعبية.

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